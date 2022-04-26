Магазины OBI возобновят работу в России до конца майских праздников

В России в ближайшее время возобновят работу магазины OBI. В компании пообещали открыть все точки до конца майских праздников.

Уже 27 апреля возобновит свою работу магазин на Ходынском поле. Остальные же будут открывать поэтапно. 1 мая к привычному режиму работы должны вернуться гипермаркеты в столице и Санкт-Петербурге, а затем эстафету подхватят и регионы.

В итоге, как ожидается, до 11 мая свою деятельность возобновят все 27 магазинов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

