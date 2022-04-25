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Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых. По словам президента, это позволит сделать покупку жилья более доступной для граждан.

"Ситуация в целом позитивная и дает нам возможность сделать шаг на снижение", – подчеркнул президент в ходе совещания по экономическим вопросам.

По словам российского лидера, несмотря на непростую ситуацию, в РФ удалось сохранить программы льготного ипотечного кредитования, включая семейную ипотеку, увеличить объем федеральных средств на эти цели. При этом необходимо продлить действие льготной ипотеки до конца 2022 года, добавил Путин.

Ранее Центробанк РФ спрогнозировал замедление темпов роста выдачи ипотеки до 10–15% по итогам 2022 года. Специалисты выразили мнение, что поддержку окажет семейная ипотека, лимит по которой будет достаточен для обеспечения спроса в нынешнем году.

Также в Банке России заявили, что устойчивое замедление годовой инфляции произойдет в 2023 году. В ведомстве рассчитывают, что это создаст основу для ее возвращения к 4%.

