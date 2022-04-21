В ЦБ РФ спрогнозировали устойчивое замедление годовой инфляции

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В Центробанке РФ заявили, что устойчивое замедление годовой инфляции произойдет в 2023 году. В ведомстве рассчитывают, что это создаст основу для ее возвращения к 4%.

"После резкого всплеска цен в марте текущий темп роста цен снижается, хотя и остается высоким по сравнению с целью. При этом годовая инфляция будет продолжать возрастать из-за эффектов базы, но в меньшей степени, чем в марте", – приводит сообщение регулятора ТАСС.

При этом эксперты ЦБ отметили, что негативный эффект от отказа иностранных компаний работать на территории России может превысить негативный эффект от прямых санкций.

"Деловые связи иностранных компаний с российскими компаниями сворачиваются или сокращаются. Это явление может проявляться в разных звеньях логистической цепочки, связанной с ведением внешнеэкономической деятельности", – добавляется в сообщении.

Ранее Центробанк РФ спрогнозировал замедление темпов роста выдачи ипотеки до 10–15% по итогам 2022 года. Там считают, что поддержку окажет семейная ипотека, лимит по которой будет достаточен для обеспечения спроса в нынешнем году.

