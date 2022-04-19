ЦБ РФ смягчил валютный контроль для экспортеров несырьевого сектора

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России увеличил срок обязательной продажи иностранной валюты, зачисленной на счета компаний-экспортеров несырьевого сектора с 3 до 60 дней. Об этом говорится на сайте Банка России.

В ЦБ считают, что смягчение правил валютного контроля улучшит возможности компаний, которые занимаются несырьевым неэнергетическим экспортом.

Решение будет действовать до 1 сентября 2022 года.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала, что Россия будет в судах оспаривать заморозку своих активов за рубежом. По ее словам, будут готовиться судебные иски. Она назвала беспрецедентным случаем заморозку золотовалютных резервов такой большой страны.

