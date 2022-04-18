Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на 2022 год

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Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на 2022 года до 3,2% с 4,1. Об этом сообщил президент банка Дэвид Мэлпасс.

По его словам, активность экономики замедлится из-за событий на Украине, ограничений из-за коронавируса в Китае и роста цен на энергоносители, удобрения, продовольствие.

В числе факторов влияния на мировую экономику Мэлпасс назвал и высокую вероятность повышения процентных ставок, передает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что по состоянию на 8 апреля в годовом выражении инфляция составила 17,5%, однако ситуация стабилизируется. Глава государства подчеркнул, что сейчас очень важно поддержать россиян. По его словам, люди чувствуют это на своем семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

