Эксперт счел возобновление продажи наличной валюты признаком нормализации экономики РФ

Фото: depositphotos/Mukhina1
Главный эксперт агентства "ФинЭк" Михаил Беляев заявил, что возобновление продажи наличной валюты является одним из признаков нормализации российской экономики. Об этом сообщает Life.ru.
Специалист уточнил, что изначально ограничения вводились из-за повышенного спроса на деньги и обострившейся ситуации.
"Был повышенный спрос на наличную валюту. Чтобы пресечь негативное развитие событий, были введены определенные ограничения. Сейчас, когда волна ажиотажа спала, курс валюты нормализовался и необходимость в чрезвычайных мерах отпала, ЦБ демонтирует эти ограничения", – пояснил эксперт.
По словам Беляева, жизнь возвращается в нормальное русло, в связи с этим снимается большинство ранее введенных ограничений.
Ранее председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика сегодня вступает в сложный период структурных изменений из-за санкций Запада. По ее словам, у России пока остаются резервы, однако они конечны. Период экономической трансформации начнется во втором квартале или начале третьего квартала текущего года. Стране придется искать новые модели ведения бизнеса, заключила глава регулятора.
ЦБ разрешил россиянам покупать валюту в банках с 18 апреля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: