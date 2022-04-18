Эксперт счел возобновление продажи наличной валюты признаком нормализации экономики РФ

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Главный эксперт агентства "ФинЭк" Михаил Беляев заявил, что возобновление продажи наличной валюты является одним из признаков нормализации российской экономики. Об этом сообщает Life.ru.

Специалист уточнил, что изначально ограничения вводились из-за повышенного спроса на деньги и обострившейся ситуации.

"Был повышенный спрос на наличную валюту. Чтобы пресечь негативное развитие событий, были введены определенные ограничения. Сейчас, когда волна ажиотажа спала, курс валюты нормализовался и необходимость в чрезвычайных мерах отпала, ЦБ демонтирует эти ограничения", – пояснил эксперт.

По словам Беляева, жизнь возвращается в нормальное русло, в связи с этим снимается большинство ранее введенных ограничений.

Ранее председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика сегодня вступает в сложный период структурных изменений из-за санкций Запада. По ее словам, у России пока остаются резервы, однако они конечны. Период экономической трансформации начнется во втором квартале или начале третьего квартала текущего года. Стране придется искать новые модели ведения бизнеса, заключила глава регулятора.