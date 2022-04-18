Российские банки возобновили продажу наличной валюты гражданам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Банк России с понедельника, 18 апреля, возобновляет возможность банков продавать наличную валюту, поступившую в кассы кредитных организаций с 9 апреля.
О смягчении временного порядка операций с наличной валютой, действующего до 9 сентября, Центробанк сообщил 8 апреля. В частности, с 11 апреля гражданам, имеющим валютные счета или вклады, на которые не выбран установленный лимит получения наличной валюты, разрешено получать наличными доллары и евро.
При этом общий лимит снятия наличной валюты сохранился на уровне 10 тысяч долларов (или эквивалентной сумме в евро). Средства сверх данного лимита можно получить в рублях. Конвертация производится по курсу банка, однако сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса ЦБ на день выдачи.
Временный порядок операций с наличной валютой Банк России ввел 9 марта. Отмечалось, что в российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тысяч долларов США, в связи с чем их держатели смогут полностью получить свои средства в наличной валюте.
ЦБ РФ смягчил временный порядок операций с наличной валютой
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