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Москва 24

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Экономика

08 апреля, 21:59

ЦБ РФ смягчил временный порядок операций с наличной валютой

экономикафинансы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Открывшие валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и не выбравшие установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов с 11 апреля смогут получить наличными не только доллары, но и евро. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

Уточняется, что общий лимит снятия остается в размере 10 тысяч долларов США или их эквивалент в евро и действует до 9 сентября. Средства сверх лимита с валютных счетов россияне в течение действия временного порядка все также смогут получить в рублях.

В ЦБ уточнили, что если понадобится конвертация, она осуществляется по курсу банка, однако выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Центробанка на день выдачи.

Также сообщается, что Центральный банк России возобновляет с 18 апреля возможность для кредитных организаций продавать наличную валюту гражданам, но только поступившую в кассы банков с 9 апреля.

Ранее Центральный банк РФ принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов – до 17% годовых. В ЦБ отметили, что внешние обстоятельства для экономики России остаются трудными и достаточно ограничивают экономическую деятельность. Уточнялось, что риски для финансовой стабильности РФ еще есть, однако на сегодняшний день они перестали увеличиваться.

При этом в Банке России допустили возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее назначено на 29 апреля.

Центробанк заявил, что риски для финансовой стабильности РФ перестали расти

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