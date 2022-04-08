Курс евро на Мосбирже опустился до 78 рублей

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился до 78 рублей впервые с июня 2020 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 14:15 курс европейской валюты потерял 3,01%. К 14:23 курс евро повысился до 79,18 рубля, замедлив падение до 2,79%. Позднее он опустился до 78 рублей.

В то же время курс доллара составил 74,55 рубля, упав на 1,58%.

Ранее старший аналитик ИК "Русс-Инвест" Роман Блинов объяснил укрепление рубля тактикой ЦБ и действиями валютных экспортеров. По словам эксперта, в ряде случаев многие товары и услуги в России традиционно привязаны к курсу доллара. Однако на фоне ускорения мировой инфляции резкий рост цен в стране никому не нужен.