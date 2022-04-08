Эксперт объяснил укрепление рубля тактикой ЦБ и действиями валютных экспортеров

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У достаточно быстрого укрепления курса российской национальной валюты есть определенные задачи. Об этом заявил агентству "Прайм" старший аналитик ИК "Русс-Инвест" Роман Блинов.
По словам эксперта, в ряде случаев многие товары и услуги в России традиционно привязаны к курсу доллара. Однако на фоне ускорения мировой инфляции резкий рост цен в стране никому не нужен. Особенно после продажи доллара по 120–150 рублей некоторыми инвесторами и накопления ими больших запасов российских денег. По мнению Блинова, эту валюту нужно изъять, чтобы инфляция не пошла вверх.
Специалист добавил, что блокировка части российских международных резервов в западных странах тоже может быть тому причиной. К тому же, по мнению аналитика, Европейский Союз не смог придумать существенные новые санкции в отношении России. Блинов пояснил, что это явно на руку российскому рублю.
В свою очередь, аналитик компании "Золотой монетный двор" Дмитрий Голубовский отметил, что падение курсов доллара и евро ничего не отражает, так как сейчас валюту никто не может купить на нормальных условиях. По его словам, даже если доллар упадет до 40 рублей за единицу, это ничего не будет отражать, так как валютный рынок разрушен.
Ранее директор департамента Северной Америки министерства иностранных дел РФ Александр Дарчиев заявил, что российская экономика держит удар, несмотря на откровенно рейдерские приемы администрации лидера Соединенных Штатов Джо Байдена. Это выводит из себя Белый дом и Госдепартамент.
До этого стало известно, что международные резервы России увеличились на 0,35% по итогам прошлой недели. По данным Центрального банка РФ, 1 апреля объем международных резервов составил 606,5 миллиарда долларов, тогда как 25 марта он достигал 604,4 миллиарда долларов. При этом разница в показателях 1 апреля и 18 апреля, когда резервы достигали исторического максимума, составляет 36,7 миллиарда долларов.
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