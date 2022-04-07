Международные резервы России за неделю увеличились на 2,1 млрд долларов

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Международные резервы России увеличились на 0,35% по итогам прошлой недели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центрального банка РФ.
Так, 1 апреля объем международных резервов составил 606,5 миллиарда долларов, тогда как 25 марта он достигал 604,4 миллиарда долларов. При этом разница в показателях 1 апреля и 18 апреля, когда резервы достигали исторического максимума, составляет 36,7 миллиарда долларов.
Как отмечает регулятор, увеличение международных резервов, которое произошло в последнюю неделю марта, стало возможно благодаря валютным интервенциям, валютному рефинансированию и валютной переоценке активов.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что заморозка российских активов недружественными странами означает фактическое ограбление страны. Он назвал это пиратской практикой, к которой прибегнул Запад, не придумавший ничего лучше.
Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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