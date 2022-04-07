Мишустин сравнил заморозку активов РФ Западом с ограблением

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заморозка российских активов недружественными странами означает фактическое ограбление страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме.

Он добавил, что финансовая система России первой приняла на себя санкционный удар.

"Недружественные страны не придумали ничего лучше, как вернуться к типичной пиратской практике, если называть вещи своими именами", – подчеркнул Мишустин.

Ранее власти Люксембурга в рамках санкционного давления на РФ приняли решение заморозить российские активы объемом 2,5 миллиарда евро.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

