Люксембург заморозил российские активы на 2,5 млрд евро

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Власти Люксембурга в рамках санкционного давления на РФ приняли решение заморозить российские активы объемом 2,5 миллиарда евро. Об этом в своем Twitter сообщило министерство финансов страны.

"Министр финансов Юрико Бакес проинформировала парламент о процессе имплементации санкций ЕС против России в Люксембурге", – говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Австралия ввела санкции против 39 россиян, которых считает причастными к "делу Магнитского". Правительство страны подвергнет их активы заморозке.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

