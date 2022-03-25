Байден заявил, что против России действуют самые тяжелые санкции в истории

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Против России уже действуют самые тяжелые санкции в мировой истории. Об этом заявил президент США Джо Байден во время визита на польско-украинскую границу, сообщает РИА Новости.

Американский лидер добавил, что вслед за уже введенными санкциями последуют новые.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

Власти Австралии ввели новый пакет автономных санкций в отношении 22 сотрудников российских СМИ. В частности, ограничения вводятся против главного редактора российского телеканала RT Маргариты Симоньян, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, журналиста телеканала "Россия 1" Ольги Скабеевой.

