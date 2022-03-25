Австралия ввела санкции против 22 сотрудников российских СМИ

Фото: depositphotos/borkus

Власти Австралии ввели новый пакет автономных санкций в отношении 22 сотрудников российских СМИ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на письмо австралийского МВД.

В частности, ограничения вводятся против главного редактора российского телеканала RT Маргариты Симоньян, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, журналиста телеканала "Россия-1" Ольги Скабеевой. Кроме того, в санкционный список внесены сотрудники электронного издания "Фонд стратегической культуры" и информагентств "Инфорос" и "Ньюсфронт".

Ранее сообщалось, что австралийское правительство ввело новые санкции против Александра Лукашенко, его сына Виктора и супруги Галины. Также в санкционный список были включены несколько белорусских министров и военачальников.

До этого Австралия ввела новые санкции против российских банков и госучреждений. Под ограничения подпали Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, ВЭБ и Альфа-банк, а также министерство финансов России и РФПИ.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.