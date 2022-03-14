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Австралия объявила о новых санкциях в отношении 33 российских олигархов, известных бизнесменов и их ближайших родственников, говорится в заявлении на сайте МИД страны.
В частности, в санкционный список вошли владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, генеральный директор "Газпрома" Алексей Миллер, председатель правления "Россия" Дмитрий Лебедев, председатель "Ростеха" Сергей Чемезов.
Кроме того, новые ограничения коснутся генерального директора "Транснефти" Николая Токарева, председателя Внешэкономбанка Игоря Шувалова и генерального директора российского Фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.
Ранее правительство Австралии ввело санкции против Вооруженных сил России. Кроме того, будет запрещен въезд для шести российских военных командиров.
Помимо этого, страна ввела адресные санкции в отношении восьми россиян, которым будет запрещен въезд в страну и запрещены любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов
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