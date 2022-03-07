Кабмин утвердил перечень стран, совершающих недружественные действия в отношении РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, сообщает РИА Новости.
В него включили Австралию, Албанию, Андорру, Великобританию, страны ЕС, Исландию, Канаду, Лихтенштейн, Микронезию, Монако, Новую Зеландию, Норвегию, Корею, Сан-Марино, Северную Македонию, Сингапур, США, Тайвань, Украину, Черногорию, Швейцарию и Японию.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Евросоюз 28 февраля представил новый список россиян, в отношении которых введены санкции. В их числе – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также бизнесмены Игорь Сечин, Алишер Усманов, Петр Авен и Михаил Фридман. Ограничения в том числе наложены на Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии шансов на успех у персональных санкций, если их цель – сподвигнуть адресатов на отказ от поддержки Владимира Путина.
Путин призвал соседние страны не ухудшать отношения с Россией
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