Личные санкции не будут успешными, если они нацелены на отказ от поддержки Путина – Песков

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии шансов на успех у персональных санкций, если их цель – сподвигнуть адресатов на отказ от поддержки Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
Также он прокомментировал санкции, введенные в отношении него самого.
"К сожалению, принято такое решение", – сказал Песков.
Евросоюз 28 февраля представил новый список россиян, в отношении которых введены санкции. В их числе – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также бизнесмены Игорь Сечин, Алишер Усманов, Петр Авен и Михаил Фридман. Ограничения в том числе наложены на Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.
24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек".
В то же время в ЦБ заявляли, что банковская система России стабильна и обладает достаточным запасом капитала и ликвидности, чтобы бесперебойно функционировать. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени.
Ситуация в российской экономике обострилась после того, как 23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Банк ВТБ рекомендовал клиентам использовать систему Mir Pay
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