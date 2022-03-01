Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

экономика

14:17

Иностранному бизнесу временно ограничат выход из российских активов

властьэкономика

Фото: РИА Новости/Михаил Кутузов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подготовке проекта указа президента о временном ограничении на выход из российских активов иностранного бизнеса.

"В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением", – сказал Мишустин на совещании по противодействию санкциям.

При этом он отметил, что российские власти по-прежнему рассматривают иностранный бизнес как потенциальных партнеров и открыты к конструктивному диалогу с инвесторами.

Ранее Михаил Мишустин сообщил, что правительство в условиях санкций облегчит налоговый режим для компаний, занимающихся научными и технологическими разработками. Власти приняли несколько решений в части движения денежных средств и замещения импортных комплектующих.

Поводом для обострения ситуации в экономике стало обращение лидеров ДНР и ЛНР к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

После этого ряд стран ввели санкции против РФ. В частности, премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил об усилении санкций против России. Так, замораживаются капиталы и активы финансовых организаций, вводится запрет на экспорт списка товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Кроме того, Япония запрещает выдачу виз частным лицам и организациям.

Эксперт рассказал о влиянии экономических санкций на жизнь россиян

Читайте также

Сюжет: Ситуация в Донбассе

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать