Иностранному бизнесу временно ограничат выход из российских активов

Фото: РИА Новости/Михаил Кутузов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подготовке проекта указа президента о временном ограничении на выход из российских активов иностранного бизнеса.
"В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением", – сказал Мишустин на совещании по противодействию санкциям.
При этом он отметил, что российские власти по-прежнему рассматривают иностранный бизнес как потенциальных партнеров и открыты к конструктивному диалогу с инвесторами.
Ранее Михаил Мишустин сообщил, что правительство в условиях санкций облегчит налоговый режим для компаний, занимающихся научными и технологическими разработками. Власти приняли несколько решений в части движения денежных средств и замещения импортных комплектующих.
Поводом для обострения ситуации в экономике стало обращение лидеров ДНР и ЛНР к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
После этого ряд стран ввели санкции против РФ. В частности, премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил об усилении санкций против России. Так, замораживаются капиталы и активы финансовых организаций, вводится запрет на экспорт списка товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Кроме того, Япония запрещает выдачу виз частным лицам и организациям.
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