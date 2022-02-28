Ведущим научные разработки компаниям облегчат налоговый режим

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство в условиях санкций облегчит налоговый режим для компаний, занимающихся научными и технологическими разработками, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая совещание с вице-премьерами.

Глава кабмина отметил рост санкционного давления на Россию.

"Какие бы причины ни назывались публично, их главная цель – нанести урон по тем или иным направлениям. Шаги ожидаемые, иллюзий относительно подобных действий мы давно не питаем", – сказал Мишустин.

В связи с этим власти приняли несколько решений в части движения денежных средств, а также развития проектов замещения импортных комплектующих.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

После этого ряд стран ввели санкции против РФ. В частности, премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил об усилении санкций против России. Так, замораживаются капиталы и активы финансовых организаций, вводится запрет на экспорт списка товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Кроме того, Япония запрещает выдачу виз частным лицам и организациям.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания накладывает санкции на работу "Аэрофлота". Из санкционного списка следует, что активы перевозчика в Британии подлежат заморозке.