Подпавшие под санкции банки не смогут выпускать новые карты Mastercard и Visa

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Подпавшие под блокирующие санкции банки не смогут выпускать новые карты Mastercard и Visa, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт (НСПК).

"Эти банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока действия тех карт, которыми клиенты пользуются сейчас", – говорится в сообщении.

Уточняется, что уже выданные карты продолжат работать внутри России.

"По картам международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, все операции внутри нашей страны продолжат работать. Такие операции будут обрабатываться Национальной системой платежных карт как обычно", – заявили в НСПК.

В пресс-службе отметили, что деньги всех клиентов банков на счетах будут сохранены, все действия также будут доступны.

Держателей карт платежной системы "Мир" предупредили, что они могут использовать для совершения платежей сервис Mir Pay для Android-гаджетов, которые поддерживают NFC-систему.

24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.