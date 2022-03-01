В ЮMoney сообщили об отсутствии проблем с платежами и переводами в РФ

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В сервисе электронных платежей ЮMoney сообщили, что россияне не испытывают проблем с платежами и переводами. Средства на картах и кошельках находятся в безопасности.

"Мы продолжаем наблюдать за ситуацией и используем весь накопленный опыт и экспертизу, чтобы минимизировать влияние не зависящих от компании ограничительных мер на услуги сервиса", – приводит сообщение компании ТАСС.

Ранее сообщалось, что в столичном метро усилят работу касс из-за проблем с оплатой проезда с помощью Apple Pay и Google Pay, к которым привязаны карты Visa и Mastercard. Пассажирам рекомендовали оплачивать проезд физическими банковскими картами или картами "Мир".

24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.

В то же время в ЦБ заявляли, что банковская система России стабильна и обладает достаточным запасом капитала и ликвидности, чтобы бесперебойно функционировать. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

