ВТБ и Сбербанк повысили ставки по потребкредитам

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Сбербанк и ВТБ повысили ставки по потребительским кредитам. Об этом свидетельствует информация на официальных сайтах кредитных организаций.

Таким образом, Сбербанк повысил ставки с 12,9–21,7% до 21,9–29,9%. ВТБ – с 5,9–13,8% до 15,9%–29,9%.

Ранее сообщалось, что с 1 марта Сбербанк повышает ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье до 18,6%. В пресс-службе банка отметили, что ставки в рамках программ государственной поддержки остаются в рамках текущего уровня.

Накануне Банк России сообщил о повышении ключевой ставки до 20% годовых. Ожидается, что это позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.