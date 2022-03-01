ВТБ и Сбербанк повысили ставки по потребкредитам

Фото: ТАСС/Белоусов Виталий
Сбербанк и ВТБ повысили ставки по потребительским кредитам. Об этом свидетельствует информация на официальных сайтах кредитных организаций.
Таким образом, Сбербанк повысил ставки с 12,9–21,7% до 21,9–29,9%. ВТБ – с 5,9–13,8% до 15,9%–29,9%.
Ранее сообщалось, что с 1 марта Сбербанк повышает ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье до 18,6%. В пресс-службе банка отметили, что ставки в рамках программ государственной поддержки остаются в рамках текущего уровня.
Накануне Банк России сообщил о повышении ключевой ставки до 20% годовых. Ожидается, что это позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.
ЦБ повысил ключевую ставку сразу до рекордных 20%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: