Сбербанк повысил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье до 18,6%

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
С 1 марта Сбербанк повышает ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье до 18,6%. Об этом со ссылкой на пресс-службу кредитной организации сообщает ТАСС.
В банке отметили, что ставки в рамках программ государственной поддержки остаются в рамках текущего уровня. Кроме того, по уже выданным потребительским и ипотечным кредитам никаких изменений вводиться не будет.
В кредитной организации отметили, что клиенты могут снизить ставку при электронной регистрации сделки, первоначальном взносе от 20% и подтверждении дохода или его части выпиской из ПФР.
Ранее Банк России сообщил о повышении с 28 февраля ключевой ставки до 20% годовых. Ожидается, что это позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.
В Центробанке пообещали, что будут принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков.
ЦБ повысил ключевую ставку сразу до рекордных 20%
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