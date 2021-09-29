Банк России намерен ужесточить регулирование выдачи потребкредитов

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Банк России с 1 октября вновь ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов в рублях, сообщает РИА Новости.

Первый шаг по охлаждению рынка необеспеченного потребкредитования Центробанк осуществил в июле, когда вернул надбавки к коэффициентам риска по таким ссудам на доковидный уровень. При этом видимых результатов это не дало, поэтому ЦБ решил вновь ужесточить регулирование.

Теперь Центробанк снова поднимет надбавки по коэффициентам риска по ссудам с высоким значением полной стоимости кредита и предоставляемым закредитованным заемщикам.

Свое решение финансисты объяснили ускорившимися темпами роста этого сегмента с одновременным ослаблением стандартов кредитования. В частности, во втором квартале текущего года продолжился рост показателя долговой нагрузки заемщиков – до 61,1%, резко выросла доля ссуд на срок более 5 лет – до 18%.

В Центробанке выразили мнение, что новые меры помогут дополнительно снизить стимулы банков к наращиванию рискованного кредитования и огранить рост долговой нагрузки населения, так как повышенные надбавки делают потребкредиты не такими рентабельными относительно прочих видов кредитования. В случае необходимости ЦБ готов делать новые шаги для охлаждения потребкредитования.

По мнению директора банковских рейтингов НРА Константина Бородулина, такое изменение регулирования может привести к росту ставок по потребкредитам, но оно не будет существенным.

Ранее сообщалось, что средний размер выданных потребительских кредитов в августе текущего года в России составил 268,5 тысячи рублей. Если сравнивать с июлем, средний размер потребкредита снизился на 1,1%.

Основным критерием при выдаче кредита является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) человека, который особенно важен для крупных кредитов с суммой более 300 тысяч рублей.

Такие потребительские кредиты разрешают только тем гражданам, значение ПКР которых находится на высоком уровне – 650 баллов и более. Средний персональный кредитный рейтинг по потребкредитам в августе текущего года составил 628 баллов, опустившись за год на шесть баллов.