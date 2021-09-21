В Минпромторге предложили внести преподавателей в программу льготных автокредитов

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Министерство промышленности и торговли РФ предложило включить преподавателей в программу льготных автокредитов. Такое предложение содержится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает РБК.

Как сообщается, программа льготного автокредитования направлена на получение скидки в размере 10% (для жителей ДФО – 25%) на покупку нового автомобиля отечественного производства стоимостью не больше 1,5 миллиона рублей. Скидка 25% распространяется и на электрокары.

На данный кредит сегодня могут претендовать те, у кого есть дети до 18 лет, работники-медики, те, кто покупает свою первую машину или в счет уплаты первой части взноса продает свой автомобиль (возраст авто не должен превышать 6 лет и машина должна быть у заемщика не менее года).

Ранее сообщалось, что в Совфеде предложили разрешить электрокарам ездить по выделенной полосе. Как уточнил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, разрешение электрокарам ездить по выделенной полосе позволит увеличить долю электромобилей и гибридных автомобилей в общей совокупности легковых авто в РФ.

