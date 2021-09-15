В РФ могут создать запретные зоны для беспилотных авто

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Запретные зоны для движения беспилотных авто могут появиться в России. Об этом сообщает газета "Ведомости".

По данным источника издания, представители правоохранительных органов хотели бы запретить поездки высокоавтоматизированных машин в районе Московского Кремля, а также вокруг ГУМа и ЦУМа, однако свободные от беспилотных автомобилей зоны точно пока неизвестны.

"Применение беспилотников может создавать угрозу безопасности граждан, проблемы для движения или иные негативные факторы, которые должны оцениваться уполномоченными организациями – от органов безопасности движения до служб государственной охраны", – сказал замруководителя Центра организации дорожного движения, начальник ситуационного центра Александр Евсин.

Предполагается, что трудностей с техническим регулированием запрета на въезд беспилотных машин в отдельные зоны не возникнет. По словам собеседника газеты, это можно осуществить, прописав запретные места в софте или установив реальные ограждения и знаки, которые распознает беспилотный автомобиль.

Ранее Сергей Собянин сообщил о внедрении беспилотного транспорта в Москве. Сегодня технологию уже тестируют на всех видах столичного транспорта.