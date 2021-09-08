Тестирование беспилотного такси планируют запустить в столице осенью

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"Яндекс" планирует осенью запустить тестирование беспилотного такси в столичном районе Ясенево, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Как уточняется, в настоящее время ожидается одобрение соответствующей программы экспериментального правового режима.

"Машины начнут возить первых пассажиров осенью 2021 года в районе Ясенево на юге столицы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на этапе тестирования сервис будет доступен ограниченному числу пользователей в окрестностях станций метро "Ясенево", "Новоясеневская" и "Битцевский парк".

Желающие поучаствовать в тестировании беспилотного такси должны заполнить заявку на сайте.

В компании подчеркнули, что по дорогам столицы беспилотные автомобили ездят уже несколько лет, но по закону за рулем машины должен сидеть водитель-испытатель.

В этом году, как пояснили в "Яндексе", в России вступил в силу закон об экспериментальных правовых режимах, который частично снимает ограничения для тестирования беспилотных технологий.

Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что в Москве беспилотное такси может стать частью транспортной системы уже через 10 лет.

Отмечалось, что на шоссе или автострадах автомобиль сможет двигаться сам, но в любой момент водитель должен быть готов взять управление на себя. Например, попав в нестандартную ситуацию, машина может неверно оценить обстановку на дороге.

