Тестирование беспилотного такси планируют запустить в столице осенью

11:30
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
"Яндекс" планирует осенью запустить тестирование беспилотного такси в столичном районе Ясенево, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.
Как уточняется, в настоящее время ожидается одобрение соответствующей программы экспериментального правового режима.
"Машины начнут возить первых пассажиров осенью 2021 года в районе Ясенево на юге столицы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на этапе тестирования сервис будет доступен ограниченному числу пользователей в окрестностях станций метро "Ясенево", "Новоясеневская" и "Битцевский парк".
Желающие поучаствовать в тестировании беспилотного такси должны заполнить заявку на сайте.
В компании подчеркнули, что по дорогам столицы беспилотные автомобили ездят уже несколько лет, но по закону за рулем машины должен сидеть водитель-испытатель.
В этом году, как пояснили в "Яндексе", в России вступил в силу закон об экспериментальных правовых режимах, который частично снимает ограничения для тестирования беспилотных технологий.
Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что в Москве беспилотное такси может стать частью транспортной системы уже через 10 лет.
Отмечалось, что на шоссе или автострадах автомобиль сможет двигаться сам, но в любой момент водитель должен быть готов взять управление на себя. Например, попав в нестандартную ситуацию, машина может неверно оценить обстановку на дороге.
Беспилотные автомобили начнут курсировать в столице в 2021 году
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