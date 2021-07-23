Беспилотные такси планируют сделать частью транспортной системы столицы через 10 лет

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
В Москве беспилотное такси может стать частью транспортной системы через десять лет, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
"Беспилотное такси – один из главных трендов современных разработок. В Москве роботакси уже активно тестируются, но, учитывая темпы развития отрасли, только через 10 лет умные машины станут частью транспортной жизни города", – говорится в сообщении.
В Дептрансе добавили, что ставку предлагается делать на беспилотники не пятого, а четвертого уровня. Поясняется, что на шоссе или автострадах автомобиль сможет двигаться сам, но в любой момент водитель должен быть готов взять управление на себя.
Отмечается, что беспилотный автомобиль, попав в нестандартную ситуацию, может неверно оценить обстановку на дороге.
Ранее в департаменте предпринимательства и инновационного развития рассказали, что в столице начались испытания дрона-такси, который, как предполагается, сможет доставлять грузы на расстояние до 100 километров.
Беспилотник способен развивать скорость до 200 километров в час, взлетать на высоту 150 метров и приземляться на стандартное парковочное место, маневрировать на стоянке, заезжать в гараж и выезжать из него на улицу.
В Москве испытывают беспилотное летающее такси
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