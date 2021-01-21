Сергунина: в Москве испытывают летающее такси

16:56
Фото: департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы
В столице начались испытания дрона-такси, который, как предполагается, сможет доставлять грузы на расстояние до 100 километров, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития.
"В помещении Малой спортивной арены олимпийского комплекса "Лужники" проходят испытания дрона-такси. Беспилотник, способный доставлять пассажиров и груз по воздуху на расстояние до 100 километров, разработала компания-участник Московского инновационного кластера", – говорится в сообщении.
Как уточняется, беспилотник способен развивать скорость до 200 километров в час, а также взлетать на высоту 150 метров и приземляться на стандартное парковочное место, маневрировать на стоянке, заезжать в гараж и выезжать из него на улицу. Грузоподъемность дрона составляет 300 килограммов, он рассчитан на двоих пассажиров.
Специалисты проверяют работу всех систем дрона, тестируют режим lift & cruise, а также срабатывание парашюта.
Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, город системно поддерживает современные проекты.
"Например, испытания перспективного беспилотника в "Лужниках" проводятся в рамках столичной программы пилотного тестирования инноваций. Она дает возможность предпринимателям тестировать свои решения на подходящих городских и коммерческих площадках", – приводятся в сообщении слова Сергуниной.
Она отметила, что проекты в сфере городской аэромобильности в настоящее время испытывают во многих мегаполисах, в частности, в Сингапуре, Дубае, Гонконге, Сеуле и Барселоне.
Ранее сообщалось, что в Москве начнется тестирование первого беспилотного трамвая. В перспективе этот вид транспорта может курсировать по городу. Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что такой транспорт можно использовать круглые сутки и программировать его на заданное расписание. Также сообщалось, что беспилотный общественный транспорт может появиться в Москве к 2040 году.
По Москве уже передвигаются порядка 100 беспилотных автомобилей. Суммарно они преодолели почти пять миллионов километров. Как подчеркивали в Дептрансе, беспилотники помогут снизить заторы, а также предотвратить около 70 процентов аварий.
В Москве испытывают беспилотное летающее такси
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