В Москве протестируют первый беспилотный трамвай

15:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве в ближайшее время начнется тестирование первого беспилотного трамвая. В перспективе этот вид транспорта может курсировать по городу. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он отметил, что беспилотный транспорт можно использовать круглые сутки и программировать его на заданное расписание.
"По поручению мэра Москвы мы продолжаем поддерживать новые технологии, и в скором времени правительство Москвы совместно с компанией "Яндекс" начнут тестировать первый беспилотный трамвай. В будущем электрический транспорт могут запустить по городу", – рассказал Ликсутов.
В пресс-службе столичного Дептранса уведомили, что по Москве уже передвигается порядка 100 беспилотных автомобилей. Суммарно они преодолели почти 5 миллионов километров. Как подчеркивают в ведомстве, беспилотники помогут снизить заторы, а также предотвратить около 70 процентов аварий.
"Мы находимся в постоянном поиске новейших решений и заинтересованы в том, чтобы такие высокотехнологичные компании, как "Яндекс", работали в Москве", – заключил заммэра.
Ранее сообщалось, что беспилотный общественный транспорт может появиться в Москве к 2040 году.
"Он позволит повысить безопасность движения, разгрузить дороги и улучшить расписание движения. Мы считаем, что будущее именно за городскими беспилотниками, а не личными", – рассказали в Дептрансе.
В Москве могут появиться беспилотные автомобили
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