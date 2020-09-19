В Москве протестируют первый беспилотный трамвай

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в ближайшее время начнется тестирование первого беспилотного трамвая. В перспективе этот вид транспорта может курсировать по городу. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что беспилотный транспорт можно использовать круглые сутки и программировать его на заданное расписание.

"По поручению мэра Москвы мы продолжаем поддерживать новые технологии, и в скором времени правительство Москвы совместно с компанией "Яндекс" начнут тестировать первый беспилотный трамвай. В будущем электрический транспорт могут запустить по городу", – рассказал Ликсутов.

В пресс-службе столичного Дептранса уведомили, что по Москве уже передвигается порядка 100 беспилотных автомобилей. Суммарно они преодолели почти 5 миллионов километров. Как подчеркивают в ведомстве, беспилотники помогут снизить заторы, а также предотвратить около 70 процентов аварий.

"Мы находимся в постоянном поиске новейших решений и заинтересованы в том, чтобы такие высокотехнологичные компании, как "Яндекс", работали в Москве", – заключил заммэра.

Ранее сообщалось, что беспилотный общественный транспорт может появиться в Москве к 2040 году.

"Он позволит повысить безопасность движения, разгрузить дороги и улучшить расписание движения. Мы считаем, что будущее именно за городскими беспилотниками, а не личными", – рассказали в Дептрансе.