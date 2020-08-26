Испытания беспилотной "Ласточки" с препятствиями на путях начались на МЖД

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Испытания технологии движения электропоездов "Ласточка" в автоматическом режиме начали проводить на железнодорожной станции Черкизово, сообщает Агентство "Москва".

Тестирование идет под контролем машинистов. В частности, отрабатываются нештатные ситуации, такие как возникновение препятствий на путях перед поездом.

Для разработки системы управления движением поездов "Ласточка" РЖД оснащает специальной аппаратурой парк электропоездов и инфраструктуру технологических объектов станций. Это необходимо для дистанционного контроля и управления движением.

Первый поезд "Ласточка" с системой машинного зрения, реагирующий на внезапно возникшее препятствие на пути, представили в прошлом августе на испытательном полигоне РЖД в Щербинке. По словам гендиректора компании Олега Белозерова, движение беспилотных "Ласточек" на МЦК могут запустить в 2021 году. В РЖД допустили, что беспилотники в будущем внедрят на железнодорожных линиях с большим объемом перевозок и малым интервалом попутного следования.

В ноябре 2019-го стало известно, что во всех "Ласточках" на МЦК установили систему автоведения. Система позволяет скорректировать остановку поезда на платформе с точностью до 50 сантиметров. Это упростит работу машиниста и сократит интервал движения поездов.

В январе 2020-го сообщалось, что в метро в этом году тоже будут испытывать поезда с автоматической системой управления. Обкатывать составы планируется без пассажиров, но с машинистом в кабине.

На начальном этапе автоматическая система будет помогать человеку более комфортно и надежно управлять поездами. Говорить о полностью беспилотных составах еще рано, считают в департаменте транспорта.