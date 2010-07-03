Первые беспилотные "Ласточки" планируют запустить на МЦК в 2021 году

13:47
13:47
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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Первые беспилотные поезда "Ласточка" могут запустить на МЦК в 2021 году, сообщил генеральный директор-председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров на выставке "PRO// Движение. Экспо".
"Сегодня уникальный день, мы вышли в новую эпоху. Мы сегодня здесь (на экспериментальной железной дороге в Щербинке. – Прим. ред.) протестировали беспилотное движение в абсолютно четком режиме электропоезда", – приводит слова Белозерова Агентство "Москва".
По его словам, далее нужно подготовить и проработать нормативную базу.
"Переход на уровень, когда все решения будет принимать уже интеллект, заложенный в подвижной состав, это 2021 год", – приводит слова Белозерова Агентство "Москва".
В пресс-службе РЖД сообщили, что беспилотники в будущем могут внедрить на железнодорожных линиях с большим объемом перевозок и малым интервалом попутного следования.
Ранее сообщалось, что 20 беспилотных автомобилей компании "Яндекс" выехали для тестирования на дороги столицы. Это автомобили компании марки Toyota Prius с обозначением "Беспилотный автомобиль". Как отмечалось, новая группа беспилотников преимущественно будет тестироваться в столичных районах Хамовники и Раменки.
РЖД показали беспилотную "Ласточку"
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