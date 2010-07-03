20 новых беспилотных автомобилей пройдут тестирование в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

20 беспилотных автомобилей компании "Яндекс" выехали для тестирования на дороги столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу национальной технологической инициативы "Автонет".

"Это автомобили компании "Яндекс" марки Toyota Prius с обозначением "Беспилотный автомобиль", – пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что новая группа беспилотников преимущественно будет тестироваться в столичных районах Хамовники и Раменки.

Ранее в июне сообщалось о начале тестирования первых беспилотных автомобилей в Москве. Группа насчитывала 5 машин. В "Автонете" отметили, что использование беспилотных такси позволит снизить стоимость поездки примерно на 20 процентов.