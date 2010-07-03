Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

01:12

20 новых беспилотных автомобилей пройдут тестирование в Москве

город транспорт авто

01:12

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

20 беспилотных автомобилей компании "Яндекс" выехали для тестирования на дороги столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу национальной технологической инициативы "Автонет".

"Это автомобили компании "Яндекс" марки Toyota Prius с обозначением "Беспилотный автомобиль", – пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что новая группа беспилотников преимущественно будет тестироваться в столичных районах Хамовники и Раменки.

Ранее в июне сообщалось о начале тестирования первых беспилотных автомобилей в Москве. Группа насчитывала 5 машин. В "Автонете" отметили, что использование беспилотных такси позволит снизить стоимость поездки примерно на 20 процентов.

Читайте также

город транспорт авто

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика