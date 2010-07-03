Еще 20 беспилотников подготовили к тесту на дорогах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Еще 20 беспилотных автомобилей аттестовали для эксплуатации на московских дорогах.

"В Москве мы уже могли видеть беспилотники "Яндекса". Только вчера мы дополнительно аттестовали еще 20 машин для эксплуатации", – цитирует Агентство "Москва" замминистра промышленности и торговли Александра Морозова, выступившего на Международном евразийском форуме "Такси".

По его словам, эксперимент распространят на Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Владимирскую, Новгородскую, Нижегородскую, Самарскую области, Чувашию, Краснодарский край.

Беспилотники начали тестировать на столичных магистралях с июня. Пять Toyota Prius с беспилотной техникой обкатывают на МКАД, ТТК, Кутузовском и Ленинском проспектах, во дворах спальных районов Бутово и Митино и на некоторых улицах в центре столицы.

На этапе тестов в машинах находятся водители, которые в момент нестандартной ситуации готовы взять управление на себя.

Эксперимент продлится до 2022 года. Тесты помогут усовершенствовать софт. Трассы М7 "Волга" и М4 "Дон" получат статус транзитных дорог для переезда беспилотников в пилотируемом режиме до мест тестирования.

В России сейчас насчитывается 20 компаний, которые занимаются разработками систем управления беспилотников. Компания "КамАЗ" разработала автоматизированные грузовые автомобили, ООО "КБ Аврора" – беспилотную сельскохозяйственную технику и автобусы, "Яндекс" – автоматизированные легковые автомобили (будущее такси). О своем участии в эксперименте также сообщили в МАДИ, "Иннополисе", Таганрогском университете, а также в Scania, Volvo и MAN.

Постановление о проведении с 1 декабря 2018 года эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

