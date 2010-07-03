Беспилотные автомобили будут тестировать на МКАД и ТТК

МКАД и ТТК будут основными магистралями для тестирования беспилотных автомобилей в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе рабочей группы национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет", передает Агентство "Москва".
"Маршруты для тестирования беспилотных автомобилей в Москве разрабатывают сами компании, участвующие в эксперименте. Утверждать их в ГИБДД не требуется. При этом основными локациями стали МКАД, ТТК, вылетные магистрали, Кутузовский и Ленинский проспекты, спальные дворы районов Бутово и Митино, а также улочки в центре столицы", – сообщили в компании.
Скоростной режим автомобилей-беспилотников будет ограничен правилами дорожного движения. Дополнительных ограничений не будет.
На прошлой неделе сообщалось, что первые автомобили-беспилотники выйдут на улицы Москвы и Татарстана уже в конце апреля или в мае этого года. По Москве только в 2019 году проедут около 150 таких машин. Законодательно закрепить применение беспилотных технологий на автомобильных дорогах должны в конце 2021 года.
По постановлению правительства, тестируемый автомобиль должен быть застрахован в 10 миллионов рублей. В его салоне должен находиться страхующий водитель, который при этом не будет вмешиваться в управление. Беспилотные автомобили будут отмечены специальным знаком "Автономное управление" в виде равностороннего треугольника белого цвета с красной каймой, в который вписана черная буква "А".
Кроме того, РЖД собирается с 2021 года поэтапно внедрять беспилотные поезда на МЦК. В 2019-2020 годах компания изготовит образцы для опытов, протестирует комплекс автоматического управления, разработает и утвердит нормативные документы. РЖД занимается разработкой модулей технических средств для модернизации бортовых систем беспилотного управления с 2018 года.
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