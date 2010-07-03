Первые беспилотники появятся на улицах столицы в апреле

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Первые автомобили-беспилотники выйдут на улицы Москвы и Татарстана в конце апреля-мае. Ожидается, что всего по улицам города в 2019 году проедут около 150 машин.

Как рассказал журналистам замглавы Минпромторга России Александр Морозов, соответствующие даты тестирования машин продиктованы состоянием зимних дорог.

"Компании, которые заявились – "Яндекс", МАДИ, КБ "Аврора" "Камаз", "Иннополис", Таганрогский университет", – приводит слова Морозова РИА Новости.

По его словам, заявки на участие в эксперименте прислали производители Scania, Volvo и MAN. Однако они планируют тестировать машины в 2020 году.

Ранее сообщалось, что законодательно закрепить применение беспилотных технологий при движении автомобилей по дорогам общего пользования должны в конце 2021 года.