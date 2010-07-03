Фото: Агентство "Москва"

В Москве могут запустить сервис авиатакси. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу холдинга "Вертолеты России". Предполагается, что сервис заработает в столичном регионе после 2025 года.

Предполагается, что перевозки будут осуществляться между районами Москвы, из города в аэропорты и из города в область. Подобные перелеты будут занимать до 15 минут и стоить около трех тысяч рублей.

Ранее российские разработчики создали действующий образец беспилотного воздушного такси. В будущем, по мнению специалистов центра прототипирования НИТУ "МИСиС" "Кинетика", аэротакси смогут перевозить пассажиров внутри города.

Как отмечается, устройство совмещает в себе функции квадрокоптера, "летающего крыла" и так называемого конвертоплана.

