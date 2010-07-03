В Австрии прошли испытания воздушного такси

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В Австрии прошли первые испытания воздушного такси EHang 216. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта, инноваций и технологий Норберта Хофера.

Уточняется, что воздушный транспорт уже совершил несколько поездок с пассажирами на борту на территории венского стадиона "Дженарали арена".

Министр транспорта во время презентации такси отметил, что транспорт могут уже запустить в 2025 году. "Развитие этой технологии идет очень быстро и технически они работают отлично", – отметил Хофер.

Также сообщается, что сейчас разрабатываются необходимые правовые условия, которые помогут новому транспорту совершать полеты без каких либо препятствий. Помимо этого, ведутся работы по созданию специальной трассы, по которой пройдут тестовые испытания такси в городских условиях в Австрии.

Производство аэромобилей взял на себя китайско-австрийский концерн FACC. Он готовит транспорт к серийному производству. Сперва автомобили будут поставляться в Азию, там такой транспорт сначала будет перевозить грузы к нефтяным платформам, а также его будут использовать в спасательных целях.

Отмечается, что только после данных испытаний транспортом смогут воспользоваться пассажиры. Вместе с тем его будут использовать в целях перевозки донорских органов.

Ранее российские разработчики создали действующий образец беспилотного воздушного такси. В будущем, по мнению специалистов центра прототипирования НИТУ "МИСиС" "Кинетика", аэротакси смогут перевозить пассажиров внутри города.

Как отмечается, устройство совмещает в себе функции квадрокоптера, "летающего крыла" и так называемого конвертоплана.