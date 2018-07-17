Компания Rolls-Royce показала концепт летающего такси

Фото: twitter.com/RollsRoyce

Британский производитель энергетического и авиационного оборудования Rolls Royce представил концепт летающего такси на авиасалоне "Фарнборо-2018". Летательный аппарат сможет перевозить пятерых человек, отмечается в сообщении компании.

Серийное производство планируется начать в середине 2020 года.

"Rolls-Royce имеет большой опыт в качестве пионеров в авиации – от разработки первых турбовинтовых и реактивных двигателей до создания самых эффективных в мире крупных гражданских авиадвигателей и вертикальных взлетно-посадочных решений. У нас очень сильная родословная", – заявил глава команду по электротехнике Rolls Royce Роб Уотсон.

From personal transport to public transport. Find out how our hybrid electric vertical take-off and landing (EVTOL) concept could pioneer the power of tomorrow https://t.co/6NLn3NjBqT #FIA18 pic.twitter.com/PIEtfQOAsC — Rolls-Royce (@RollsRoyce) 15 июля 2018 г.

Рабочее название проекта – EVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing). Такси сможет вертикально взлетать и садиться, скорость полета составит до 402 километров в час. Аппарат сможет преодолевать до 800 километров. Его оснастят шестью электродвигателями, которые будет питать генератор мощностью 500 киловатт.

Производители рассчитывают, что аппарат можно будет использовать как личный или общественный транспорт. Его можно адаптировать для логистических или военных целей.

Ранее компания Uber подписала соглашение с NASA о совместной работе над созданием летающих такси. О своих планах создать электрический воздушный транспорт сервис заявил еще в 2016 году. Спустя год NASA присоединилось к проекту, создав для него схему управления движением подобных автомобилей.