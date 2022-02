Компания Rolls-Royce показала концепт летающего такси

Британский производитель энергетического и авиационного оборудования Rolls Royce представил концепт летающего такси на авиасалоне "Фарнборо-2018". Летательный аппарат сможет перевозить пятерых человек, отмечается в сообщении компании.

Серийное производство планируется начать в середине 2020 года.

"Rolls-Royce имеет большой опыт в качестве пионеров в авиации – от разработки первых турбовинтовых и реактивных двигателей до создания самых эффективных в мире крупных гражданских авиадвигателей и вертикальных взлетно-посадочных решений. У нас очень сильная родословная", – заявил глава команду по электротехнике Rolls Royce Роб Уотсон.

