Эксперт Бондарь: взыскание долга за ЖКУ в режиме онлайн ускорит процесс

Долги за коммунальные услуги в России могут начать взыскивать онлайн с 2028 года, сообщили в Госдуме. Как будет работать новая система и есть ли у нее изъяны, расскажет Москва 24.

Виртуальный перевод

Задолженность за коммунальные услуги могут начать взыскивать через цифровую платформу на базе ГИС ЖКХ с 2028 года, рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, план мероприятий по внедрению новой системы утвердили в правительстве РФ. Она нужна для онлайн-информирования должников и подготовки документов для взыскания неуплаченных средств, объяснил парламентарий.

"До февраля 2028 года планируется принятие отдельного федерального закона, который закрепит правовой механизм работы этой системы", – сказал Якубовский в разговоре с РИА Новости.

Однако депутат подчеркнул, что речи о введении новых штрафов или дополнительных оснований для взыскания не идет. Меры направлены только на цифровизацию уже действующей процедуры.





Александр Якубовский член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сегодня значительная часть работы по взысканию задолженности ведется в бумажном формате, что создает нагрузку на мировых судей и увеличивает сроки рассмотрения дел. Перевод процессов в электронный вид позволит сократить сроки, повысить прозрачность и снизить административные издержки.

Планируется, что уведомления о долгах будут приходить в личные кабинеты россиян на "Госуслугах", а заявления в суд смогут подаваться в электронном виде без бумажного документооборота. В то же время Якубовский подчеркнул, что при внедрении нововведений нужно защитить права добросовестных плательщиков.

"Необходимо обеспечить корректность начислений, гарантировать возможность оперативного оспаривания ошибок и исключить ситуацию, когда взыскание запускается без надлежащего уведомления. Цифровизация должна работать не против человека, а в интересах прозрачности и законности", – отметил депутат.

Если механизм выстроят корректно, это сократит количество споров и ускорит разрешение задолженностей, сохранив баланс интересов граждан и ресурсоснабжающих организаций, добавил парламентарий.



Эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКУ начался в России 1 июля 2025 года и продлится до 30 июня 2026-го. В нем участвуют 17 регионов, среди которых Московская, Астраханская, Владимирская, Воронежская, Липецкая, Калининградская, Нижегородская, Ростовская, Свердловская и Томская области. В это же число вошли республики Коми и Северная Осетия – Алания, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.



"Правильная идея"

Процесс взыскания долгов за коммуналку в его нынешнем виде выглядит довольно сложно, рассказал Москве 24 общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

"Уведомления обычно отправляют в почтовые ящики, а суд может идти несколько месяцев. Для решения проблемы в некоторых регионах был запущен эксперимент. Его суть в том, чтобы разные цифровые системы, ГИС ЖКХ и ГАС "Правосудие", учились "разговаривать" друг с другом", – отметил он.

По словам эксперта, это позволит автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности.

"Очень важный момент, который проверяют в ходе эксперимента, касается уведомлений. Человек должен узнавать о начатой процедуре через портал "Госуслуги". В пилотном режиме проверяют, доходят ли такие уведомления и видят ли их люди", – добавил специалист.

Также он предположил, что ведется тестирование механизма обратной связи, когда должник может через тот же портал отправить возражения против судебного приказа. После анализа полученных в ходе эксперимента данных правительство, вероятно, внесет в Госдуму проект федерального закона, чтобы запустить систему в постоянную эксплуатацию в 2028 году.





Дмитрий Бондарь общественный деятель, эксперт по ЖКХ У предлагаемой системы есть плюсы. В частности, процесс перестанет растягиваться на месяцы из-за бумажной волокиты, – он окажется намного быстрее и прозрачнее. Но очень важно, чтобы механизм обжалования был таким же простым и быстрым, как и сам механизм взыскания.

В целом эксперт назвал идею правильной. По его словам, она переводит существующие нормы Гражданского процессуального кодекса о судебном приказе в современный и удобный формат.

"Никаких новых штрафов или дополнительных наказаний не вводится. Меняется только способ обмена информацией. Главное, чтобы при настройке этого механизма соблюдали баланс и не забыли про интересы жителей", – подчеркнул Бондарь.

При этом он рассказал о порядке обжалования задолженностей, который существует сейчас. Если дело дошло до суда, собственнику необходимо в течение 10 дней с момента получения приказа направить возражение мировому судье. После этого предстоит доказать, что, например, в расчетах платежей произошла ошибка, резюмировал эксперт.

