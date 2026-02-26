Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с кражей аккаунтов в Telegram

Фото: depositphotos/Mactrunk

Злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам жертв в мессенджере Telegram под предлогом переноса рабочего или локального чата на другую платформу, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Правоохранители объяснили, что в таких чатах, где обычно состоят десятки или сотни человек, публикуют якобы официальное сообщение о переезде на новую платформу из-за замедления работы мессенджера. На самом деле ссылка ведет не в новый чат, так как ее прислали мошенники.

После перехода по ссылке жертва попадает в бот, который запрашивает номер телефона и код из СМС. После этого злоумышленники получают доступ к аккаунту жертвы и используют его для последующих атак, зачастую внутри того же коллектива.

Ранее россиян предупреждали, что мошенники начали присылать россиянам СМС под видом взлома аккаунтов на портале "Госуслуги". Главной целью преступников является спровоцировать жертву на обратный звонок или переход по ссылке, после чего начинается попытка выманить персональные данные.

