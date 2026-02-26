Мошенники начали присылать СМС под видом взлома "Госуслуг"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники начали присылать россиянам СМС-сообщения под видом взлома учетных данных с портала "Госуслуги". Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Согласно сценарию, мошенники присылают сообщения якобы от официального источника с сообщением о "взломе", "подозрительной активности" или необходимости срочно подтвердить данные.

"Главная цель злоумышленников – спровоцировать жертву на обратный звонок или переход по ссылке, после чего начинается попытка выманить персональные данные", – приводит слова депутата ТАСС.

Немкин напомнил, что госслужбы не связываются с гражданами через мессенджеры и не отправляют ссылки для входа в личный кабинет. Предложение позвонить на неизвестный номер также является признаком мошенничества.

Депутат подчеркнул ситуацию и с психологическим давлением на жертву. К этому относятся сообщения о "немедленной блокировке аккаунта" или "угрозе утечки данных". Кроме того, тревожным сигналом являются орфографические ошибки, необычные формулировки и подозрительные ссылки.

"Если возникают сомнения, лучше самостоятельно зайти на официальный сайт через браузер или приложение, не используя ссылки из сообщений", – пояснил Немкин.

Важно не вступать в диалог, не перезванивать по указанным номерам и не переходить по ссылкам.

В МВД ранее предупредили, что после неудачной попытки обмана мошенники могут начать оказывать давление на потенциальную жертву. Например, мужчина, получивший от аферистов вредоносный файл, удалил установленную программу и предотвратил взлом гаджета. После этого ему позвонили под видом полицейских и пытались убедить, что устройство все же взломано.