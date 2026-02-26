Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 07:16

Безопасность

Мошенники начали присылать СМС под видом взлома "Госуслуг"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники начали присылать россиянам СМС-сообщения под видом взлома учетных данных с портала "Госуслуги". Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Согласно сценарию, мошенники присылают сообщения якобы от официального источника с сообщением о "взломе", "подозрительной активности" или необходимости срочно подтвердить данные.

"Главная цель злоумышленников – спровоцировать жертву на обратный звонок или переход по ссылке, после чего начинается попытка выманить персональные данные", – приводит слова депутата ТАСС.

Немкин напомнил, что госслужбы не связываются с гражданами через мессенджеры и не отправляют ссылки для входа в личный кабинет. Предложение позвонить на неизвестный номер также является признаком мошенничества.

Депутат подчеркнул ситуацию и с психологическим давлением на жертву. К этому относятся сообщения о "немедленной блокировке аккаунта" или "угрозе утечки данных". Кроме того, тревожным сигналом являются орфографические ошибки, необычные формулировки и подозрительные ссылки.

"Если возникают сомнения, лучше самостоятельно зайти на официальный сайт через браузер или приложение, не используя ссылки из сообщений", – пояснил Немкин.

Важно не вступать в диалог, не перезванивать по указанным номерам и не переходить по ссылкам.

В МВД ранее предупредили, что после неудачной попытки обмана мошенники могут начать оказывать давление на потенциальную жертву. Например, мужчина, получивший от аферистов вредоносный файл, удалил установленную программу и предотвратил взлом гаджета. После этого ему позвонили под видом полицейских и пытались убедить, что устройство все же взломано.

Мошенники начали использовать имя портала mos.ru в своих схемах

Читайте также


безопасность

Главное

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика