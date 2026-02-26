26 февраля, 05:06Технологии
Роскомнадзор заблокировал 469 VPN-сервисов
Специалисты Роскомнадзора (РКН) ограничили доступ к 469 VPN-сервисам в России по состоянию на конец февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.
В РКН напомнили, что ограничивают доступ к VPN-сервисам в соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования, утвержденными правительством России.
Ранее в Госдуме заявили, что в стране не планируется введение новых штрафов за использование VPN. Ответственность грозит только тем, кто использует его для совершения преступлений, поскольку в таком случае это считается отягчающим обстоятельством.
В феврале Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google LLC за распространение VPN-сервисов через магазин приложений Google Play. Всего суд рассмотрел шесть протоколов против компании. Ей назначили штраф на общую сумму 22,8 миллиона рублей.
