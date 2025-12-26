В ГД заявили, что введение новых штрафов за использование VPN в РФ не планируется

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России не планируется введение новых штрафов за использование VPN, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем канале в МАХ.

Он подчеркнул, что ответственность за VPN грозит тем, кто использует его для совершения преступлений, поскольку в таком случае это считается отягчающим обстоятельством. Помимо этого, запрещено рекламировать способы обхода блокировок или призывать к их использованию.

"Никакие другие штрафы не планируются и не обсуждаются", – подчеркнул Горелкин.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин указал на то, что введение запрета или санкций на VPN невозможно, поскольку данная технология является основой многих интернет-сервисов. Эксперт подчеркнул, что такая сеть не является запрещенной технологией.

Он также указал на ее необходимость для обновлений драйверов и софта, добавив, что люди, предлагающие запретить VPN, не понимают принципов работы интернета.

