Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 15:29

Политика

В ГД заявили, что введение новых штрафов за использование VPN в РФ не планируется

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России не планируется введение новых штрафов за использование VPN, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем канале в МАХ.

Он подчеркнул, что ответственность за VPN грозит тем, кто использует его для совершения преступлений, поскольку в таком случае это считается отягчающим обстоятельством. Помимо этого, запрещено рекламировать способы обхода блокировок или призывать к их использованию.

"Никакие другие штрафы не планируются и не обсуждаются", – подчеркнул Горелкин.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин указал на то, что введение запрета или санкций на VPN невозможно, поскольку данная технология является основой многих интернет-сервисов. Эксперт подчеркнул, что такая сеть не является запрещенной технологией.

Он также указал на ее необходимость для обновлений драйверов и софта, добавив, что люди, предлагающие запретить VPN, не понимают принципов работы интернета.

Читайте также


политикатехнологии

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика