04 декабря, 15:23

РКН ведет работу над защитой российского интернета на фоне сообщений о борьбе с VPN

В Роскомнадзоре прокомментировали сообщения об усилении борьбы с VPN

Роскомнадзор активно работает над улучшением безопасности российского интернета и сетей связи общего пользования. Об этом заявили в пресс-службе ведомства в ответ на вопрос ТАСС об усилении борьбы с VPN.

В ведомстве уточнили, что развитие систем безопасности направлено на защиту от современных технологических и информационных угроз.

СМИ ранее писали, что РКН обновил настройки техсредств противодействия угрозам (ТСПУ) в целях усиления борьбы с VPN. Журналисты уточняли, что ведомство добавило в список блокируемых протоколов три новых: SOCKS5, VLESS и L2TP. Также утверждалось, что Роскомнадзор начал использовать анализ процесса установки зашифрованного соединения (TLS handshake).

Ранее аналитик Эльдар Муртазин подтвердил невозможность введения запрета или санкций на VPN, поскольку данная технология является основой многих интернет-сервисов. Эксперт подчеркнул, что такая сеть не является запрещенной технологией.

Он также указал на ее необходимость для обновлений драйверов и софта, добавив, что люди, предлагающие запретить VPN, не понимают принципов работы интернета.

Роскомнадзор усилил борьбу с VPN

