Фото: lenouvelliste.ch

Власти Швейцарии исключают версию теракта на курорте Кран-Монтана, сообщила генеральный прокурор кантона Вале Беатрис Пиллу в ходе пресс-конференции.

По ее словам, приоритетной является версия поджога. В то же время, по информации Rhone FM, возгорание могло произойти из-за серии взрывов при неосторожном обращении с пиротехникой.

Ранее в СМИ появилась информация, что в результате взрыва в баре на горнолыжном курорте погибли около 40 человек. Кроме того, более 100 получили ранения.

Посольство России в Швейцарии не получало информации о пострадавших россиянах. Помимо этого, курорт продолжает работу, несмотря на пожар. На горнолыжной станции оцеплен сектор, в котором произошло возгорание.

