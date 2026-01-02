Зеленский: глава внешней разведки Украины Иващенко станет главой ГУР вместо Буданова

Фото: ТАСС/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Глава Службы внешней разведки Олег Иващенко станет главой Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины вместо Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Также Зеленский отметил, что встретился с Иващенко.

Ранее сообщалось, что Буданов принял предложение украинского президента возглавить его офис. Также он поблагодарил Зеленского за оказанное доверие.

Экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак написал заявление об отставке на фоне коррупционного скандала на Украине. В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) тем временем заявляли о мошенничестве с участием государственной атомной энергетической компании.

Фигурантам было предъявлено обвинение в отмывании средств. В ходе расследования были проведены обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко, а также у бизнесмена Тимура Миндича. Позднее Зеленский сообщил, что определился с кандидатурой руководителя его офиса.