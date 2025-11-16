Фото: depositphotos/mariakarabella

Выживание Украины находится под угрозой из-за коррупционного скандала, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на украинские источники.

Кроме того, политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского скомпрометирована. В СМИ указали на то, что украинский лидер из "президента-героя" стал "плохим администратором", который не способен управлять страной.

Из-за этого карьера Зеленского оказалась "под большим вопросом", и в случае выборов он не был бы переизбран. Помимо этого, британское правительство работает над тем, чтобы заменить украинского президента на экс-командующего ВСУ Валерия Залужного, который пользуется популярностью.

На "замену" Зеленского также рассматриваются начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и крайне правый политик националист, основатель батальона "Азов" (организация признана в РФ террористической и запрещена).

Издание также отмечает, что коррупционный скандал породил моральный кризис в рядах военных.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также у бизнесмена Тимура Миндича.

Выяснилось, что члены организации выстроили коррупционную схему для влияния на стратегические предприятия Украины. Фигурантам предъявили обвинение в отмывании средств – около 100 миллионов долларов.

Зеленский, в свою очередь, ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана. При этом они назначены на 3 года вместо стандартных 10 и не включают ряд ключевых ограничений – среди введенных мер нет запрета на въезд, заключение договоров и совершение сделок, аннулирования виз и многого другого.

