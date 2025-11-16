Дмитриев назвал редкостью молчание США по коррупционному скандалу на Украине

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Молчание США по поводу коррупционного скандала на Украине является редким случаем. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

"Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание", – указал он.

Таким образом Дмитриев оценил публикацию телеканала Fox News, посвященную коррупционному скандалу.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также у бизнесмена Тимура Миндича.

Выяснилось, что члены организации выстроили коррупционную схему для влияния на стратегические предприятия Украины. Фигурантам предъявили обвинение в отмывании средств – около 100 миллионов долларов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что на случившееся обратили внимание не только в России, но также в Евросоюзе и США. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что страна больше не намерена оказывать финансовую помощь Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, ввел санкции против Миндича и Цукермана. Однако одно из украинских СМИ указало на отсутствие ряда ключевых ограничений, например, запрета на въезд в страну и аннулирования виз.

